Sportdays, Saviano: "La capacità dello sport di aggregare e fare rete" L'evento in programma ad Avellino

Mercoledì 11 giugno è in programma Sportdays ad Avellino in Piazza Libertà. Il programma della giornata prevede la presenza delle istituzioni che, per l’occasione, incontreranno i cittadini.

Vi sarà, inoltre, l'Asl di Avellino che organizzerà un’iniziativa di grande valenza sociale: visite ed esami specialistici di prevenzione oncologica, con inizio alle ore 15.00. Non mancheranno, inoltre, alcune Associazioni, a completare un programma ricco di iniziative.

E’ necessario, per chi volesse effettuare la visita gratuita, comunicare la propria adesione attraverso la prenotazione.

Giuseppe Saviano delegato Coni Avellino: "Sono due iniziative, di grande valenza e che sottolineano, ancora una volta, la capacità dello sport di aggregare e fare rete".