Scandone Avellino ko in Gara 1 della finale playoff: Piazza Armerina vince 62-55 Coach Sanfilippo: "Prova che mi rende abbastanza fiducioso verso Gara 2"

Sconfitta in Gara 1 della finale playoff per la Scandone Avellino, ko sul parquet della Siaz Piazza Armerina con il risultato di 62-55. "Abbiamo giocato una gara solida e abbiamo avuto più volte la palla per andare avanti nei minuti finali, costruendo anche ottimi tiri. - ha spiegato il coach dei biancoverdi, Nino Sanfilippo - Ci sono mancate un po’ di percentuali e sicuramente potevamo fare qualcosa di più anche dai liberi. Sono comunque molto soddisfatto, perché questa era la gara che dovevamo fare. Siamo stati bravi a reggere il loro impatto fisico, restando attaccati al match fino alla fine. Questo mi fa essere abbastanza fiducioso in vista di gara 2".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Playoff

Finale - Gara 1

Siaz Piazza Armerina - Scandone Avellino 62-55

Parziali: 15-10; 22-19; 12-15; 13-11

P. Armerina: Coltro 7, Laganà 15, Binelli 2, Minore, Occhipinti 8, Labovic 8, Rotondo 8, Farina 4, Luzza 10. All. Patrizio

Scandone: D’Offizi 4, Cantone 9, Zanini 8, Iannicelli, Trapani 13, Soliani 7, Stefanini 8, Pichi 2, Jaskus 4, Iacorossi. All. Sanfilippo