La Scandone Avellino domina in Gara 2: spareggio promozione a Piazza Armerina Vittoria contro la Siaz nel secondo atto della finale playoff: 40 minuti decisivi per la B Nazionale

La Scandone Avellino vince Gara 2 della finale playoff contro la Siaz Piazza Armerina con il risultato di 73-46 e domenica in terra siciliana sarà "bella" per la promozione in Serie B Nazionale. Dominio biancoverde nel secondo atto della serie dopo la sconfitta in Gara 1 a Piazza Armerina. "Abbiamo giocato la gara che volevamo, con una grande consistenza difensiva. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Devo congratularmi con i ragazzi, che hanno trovato energie importanti a metà giugno. Ci siamo guadagnati gara 3, un traguardo insperato fino a poco tempo fa, e il cui pronostico è impronunciabile. Noi ci arriviamo con le nostre consapevolezze e con la nostra difesa, che resta la base di tutte le nostre vittorie".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Playoff

Finale - Gara 2

Scandone Avellino - Siaz Piazza Armerina 73-46

Parziali: 17-10; 24-9; 19-13; 13-14

Scandone: D’Offizi 9, Cantone 7, Zanini 3, Iannicelli 8, Trapani 15, Soliani 3, Stefanini 11, Pichi 5, Jaskus 12, Iacorossi. All. Sanfilippo

P. Armerina: Coltro 6, Laganà, Binelli 6, Minore, Occhipinti 11, Labovic 12, Rotondo 5, Farina, Luzza 6. All. Patrizio