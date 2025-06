New Sporting In: ottimi risultati all'Interregionale di Napoli Le prestazioni del team ufitano alla Piscina Centro Federale Scandone

Ottimi risultati anche alla manifestazione interregionale di nuoto per la New Sporting In di Ariano Irpino alla Piscina Centro Federale Scandone di Napoli. Ecco le prestazioni del team ufitano guidato dal tecnico Mario Altavilla e accompagnato da Nicola Bongo.

I risultati

Primo posto nei 50 metri delfino e nei 50 metri ostacoli per Ilary Blasi, primo posto nei 50 metri farfalla e secondo posto nei 100 metri stile libero per Miranda Scrima, primo posto nei 50 metri ostacoli e terzo posto nei 50 metri farfalla per Ciro Di Lillo, primo posto nei 50 metri ostacoli e terzo posto nei 50 metri stile libero per Francesca Ferragamo, secondo posto nei 50 metri ostacoli per Marta Mariapia Grasso, secondo posto nei 50 metri ostacoli per Nicoletta Laudati, terzo posto nei 50 metri farfalla per Andrea Tarantino, terzo posto nei 50 metri ostacoli per Desiree Ciardulo, terzo posto nei 100 metri stile libero per Piergiorgio Laudati e secondo posto per staffetta 4x50 (Ciardullo, Laudati, Di Lillo, Blasi).