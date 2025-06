Scandone ko in finale promozione: Siaz Piazza Armerina in Serie B Nazionale Finale di 68-67, Occhipinti con il canestro decisivo a 1.8. Rimpianti irpini per la rimonta subita

La Scandone Avellino va ko in gara 3, nella "bella" della finale promozione. La Siaz Piazza Armerina vince con il risultato di 68-67 con il canestro di Occhipinti a un secondo e 8 decimi dal termine. Dopo il time-out la Scandone trova anche una buona soluzione con Soliani, ma il biancoverde trova solo il ferro. Rimpianti per la Scandone, avanti in doppia cifra nell'ultimo quarto. La Siaz firma la rimonta e vola in Serie B Nazionale. La Scandone non finalizza il ribaltone nella serie dopo il ko in gara 1 e la vittoria in gara 2 e resta in B Interregionale.

In aggiornamento