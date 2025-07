Us Ariano: Gaetano Fasano è il nuovo allenatore A breve, il nuovo tecnico sarà presentato ufficialmente alla città in una conferenza pubblica

L’Us Ariano è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Gaetano Fasano.

Allenatore di grande esperienza, con oltre vent’anni di panchine tra promozione ed eccellenza, Fasano ha già dimostrato il suo valore conquistando la vittoria del girone C con il San Tommaso.

Nonostante le difficoltà logistiche, mister Fasano ha scelto Ariano. Un gesto che ha colpito profondamente la dirigenza, che lo ringrazia per l’impegno e la passione dimostrati fin dal primo giorno.

Le sue prime parole da biancazzurro: "Allestiremo una rosa fatta di uomini pronti a mettersi in gioco per la maglia e per questa splendida tifoseria."

A breve, il nuovo tecnico sarà presentato ufficialmente alla città in una conferenza pubblica alla presenza dello sponsor, il patron Giancarlo Molinario Ferramenta Brico-Metallurgica Irpina-Casa Reale. Da oggi si comincia a scrivere una nuova pagina. "Benvenuto Mister Fasano, Ariano è con te! Ogni giornata il cuore batte per l'Ariano!"