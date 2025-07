Avellino Basket: novità per abbonati e prima fase "Fame da Lupi" I dettagli dal comunicato del club biancoverde verso la stagione 2025/2026

L'Avellino Basket ha prolungato il diritto di prelazione per gli abbonati fino a venerdì 11 e definito la proroga della prima fase della campagna abbonamenti che terminerà il giorno 18. Comunicato ufficiale da parte del club irpino. "Con l’intenzione di soddisfare le richieste dei suoi appassionati, la S.S.Avellino Basket rende noto di aver deciso di prolungare il diritto di prelazione per gli abbonati sino a venerdì 11 luglio, al tempo stesso c’è stata una proroga della prima fase della campagna Abbonamenti "Fame da Lupi", che terminerà ufficialmente venerdì 18 luglio. - si legge nella nota - Si ricorda che è possibile acquistare le tessere per la prossima stagione online sul portale go2 e presso tutti i rivenditori autorizzati. La biglietteria di via Moccia 104 osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30. Attiva la vendita presso il Magma Store di Corso Vittorio Emanuele dalle ore 17.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì.

Campagna Abbonamenti "Fame da lupi" 2025/2026

Prezzi Prima Fase

Tribuna Montevergine VIP: 500,00 Euro

Tribuna Montevergine Laterale: 240,00 Euro

Tribuna Montevergine Superiore: 160,00 Euro

Tribuna Terminio VIP: 500,00 Euro

Tribuna Terminio Laterla: 240,00 Euro

Tribuna Terminio Superiore: 160,00 Euro

Curva Sud: 70,00 Euro

Curva Sud Under 25: 60,00 Euro

Prezzi Seconda Fase

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro

Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 Euro

Tribuna Montevergine Superiore: 190,00 Euro

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro

Tribuna Terminio Laterla: 270,00 Euro

Tribuna Terminio Superiore: 190,00 Euro

Curva Sud: 80,00 Euro

Curva Sud Under 25: 70,00 Euro