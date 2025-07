Avellino Basket, Lombardi: "Entusiasmo contagioso, la rosa sarà competitiva" Il presidente del club irpino: "Sentiamo di star lavorando nella giusta direzione"

Con la proroga della prima fase della campagna abbonamenti Fame da Lupi arrivano anche le dichiarazioni del presidente della S.S. Avellino Basket. “Siamo davvero orgogliosi della risposta ricevuta dai nostri tifosi e dagli appassionati - afferma Giuseppe Lombardi -. In due settimane sono stati sottoscritti 600 abbonamenti, un dato che ci ha spinto a prorogare la prima fase. Riprendendo il tema della nostra campagna, potremmo dire che l’entusiasmo è contagioso. Sentiamo di star lavorando nella giusta direzione”.

Il secondo tema toccato dal presidente è il basket mercato, su cui la società sta lavorando. “Stiamo costruendo una rosa competitiva, con innesti mirati rispondendo ad una precisa richiesta tecnica. Giocatori che abbiamo scelto e ci hanno scelto e non vediamo l’ora di vedere in campo. Mancano ancora delle pedine, che proveremo a chiudere nelle prossime settimane e sicuramente non lasceremo nulla al caso”.