Scandone Avellino, ecco Filmore Beck per la stagione 2025/2026 "Pronto a dare tutto per raggiungere insieme il nostro grande obiettivo"

Filmore Beck è un nuovo giocatore della Scandone Avellino. Il club irpino ha ufficializzato le conferme di Carlo Cantone e Andrea Iannicelli e l'arrivo della guardia statunitense, reduce dalla salvezza ottenuta con la Virtus Cassino in Serie B Nazionale. "Sono entusiasta di far parte di una squadra che ha tanta fame di successo. - ha spiegato Beck - La visione e l’ambizione del club di continuare a crescere per raggiungere grandi traguardi, mi ha spinto ad accettare il progetto della società del presidente Trasente. Sono pronto a dare tutto e a lavorare sodo con tutti i miei compagni per raggiungere insieme il nostro grande obiettivo".

Il comunicato

"La Felice Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingaggio di Filmore Beck, guardia statunitense classe 1991, nell’ultima stagione protagonista della salvezza della Virtus Cassino in B Nazionale (14.6 punti di media e 2.8 assist a partita). Con i suoi 1.89 metri di talento ed esperienza, Beck rappresenta un autentico colpo di mercato e un innesto di assoluto valore per il roster biancoverde in vista della stagione 2025-2026.

Giocatore completo, con eccellenti doti di tiro, grande lettura del gioco e un’intensità difensiva rara per il ruolo, Beck è considerato un profilo di categoria superiore, in grado di alzare sensibilmente l’asticella delle ambizioni della Scandone. Il suo arrivo rappresenta non solo un importante tassello tecnico, ma anche un segnale chiaro della direzione che la società biancoverde vuole intraprendere: competitività, esperienza e qualità al servizio del gruppo. Benvenuto ad Avellino, Filmore. Il Del Mauro è pronto ad accoglierti con il calore che solo questa piazza sa offrire".