Duranti per la Scandone Avellino: "Facile scegliere questo progetto" "Ho grande piacere di lavorare nuovamente con coach Carone"

Bruno Giuseppe Duranti è un nuovo giocatore della Scandone Avellino. "È stato abbastanza facile scegliere il progetto della Scandone Avellino. Le mie ambizioni si sposano con quelle della società biancoverde che punta a risalire in categorie più prestigiose. - ha spiegato l'ala italo-brasiliana - Ho grande piacere di lavorare nuovamente con coach Carone. Già l’anno scorso, nella mia esperienza a Salerno, ho potuto apprezzarlo sia come uomo che come allenatore. Non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova avventura con la speranza che sia ricca di successi”

Il comunicato

"La Scandone Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Bruno Giuseppe Duranti. Rinforzo di lusso in casa Scandone, con la società del Presidente Trasente che ingaggia l’esperta ala italo-brasiliana Bruno Duranti. Nato a Maceiò, in Brasile, Bruno ha sempre vissuto in Italia, ed è ormai un romano “doc”. Nell’ultima stagione ha ben figurato in B Nazionale con la Power Basket Salerno, dove è stato allenato proprio dal neo coach della Scandone, Titto Carone. Con la squadra salernitana ha chiuso la stagione con 5.8 punti di media e 2.8 rimbalzi conquistati. Ala versatile di 197cm per 88kg, Duranti è in grado di giocare sia nello spot degli interni che nello spot degli esterni. Molto forte nell’uno contro uno, Bruno fa dell’intelligenza cestistica e dell’atletismo i suoi principali punti di forza. A Bruno va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia della Scandone, con l’augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni in maglia biancoverde".