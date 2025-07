Scandone, ecco Andrea Scanzi: "Pronto per questa nuova avventura" "Sarà la mia prima esperienza al sud e mi auguro di raggiungere grandi risultati"

La Scandone Avellino ha ufficializzato l'accordo con Andrea Scanzi. "Sono molto motivato. - ha affermato il cestista ai canali ufficiali del club biancoverde - Ho scelto Avellino per l’importanza del progetto e l’ambizione di questa società che vuole a tutti i costi vincere il campionato. Sarà la mia prima esperienza al sud e mi auguro di raggiungere grandi risultati. Vorrei ringraziare sia il coach, con cui ho già avuto il primo contatto che ha spinto tanto per avermi in squadra, ma anche il presidente Trasente per la fiducia. E’ sempre bello ricevere tutti questi attestati di stima. Sono pronto per questa nuova avventura".

Il comunicato

"La Scandone Avellino è lieta di comunicare il tesseramento di Andrea Scanzi per la stagione 2025/2026. Nell’ultima stagione, in B Nazionale a Fabriano, ha chiuso il campionato con 6.8 punti di media e 3.8 rimbalzi conquistati. Benvenuto nella grande famiglia della Scandone Avellino, Andrea".