Scandone Avellino, ingaggiato Cioppa: "Un onore giocare per questa squadra" Ecco il playmaker: "La società vuole vincere e salire subito di categoria"

La Felice Scandone Avellino ha ufficializzato l’ingaggio di Antonio Cioppa, "playmaker classe 1999 a cui viene affidata la cabina di regia della stagione 2025/2026. - si legge nella nota del club - Nato a Maddaloni e alto 184 centimetri, Cioppa è un play-guardia dinamico e intelligente, dotato di visione di gioco, ottime percentuali al tiro e grande dedizione al lavoro. Un profilo affidabile e ambizioso, che ha fatto della disciplina, tecnica e mentale, il suo marchio distintivo, sia in campo che nella vita. Un innesto di qualità e personalità per il roster guidato da coach Carone che potrà contare su un giocatore determinato e pronto a dare il massimo per i colori biancoverdi".

"Non vedo l'ora di iniziare"

"Appena si è presentata la possibilità di indossare la maglia della Scandone, non ci ho pensato su due volte: ho rifiutato qualsiasi altro tipo di offerta pur di venire a giocare qui ad Avellino. È un onore giocare per questa squadra che ha fatto la storia della pallacanestro italiana. Sono stato molto invogliato soprattutto dalle ambizioni della società che sono quelle di vincere e salire subito di categoria ed ora non vedo l’ora di iniziare".