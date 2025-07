Quarisa nel roster della Scandone Avellino: "Sfida da vincere in campo" Il centro: "Il progetto è riportare il club nelle categorie in cui merita di stare"

Andrea Quarisa è un nuovo giocatore della Scandone Avellino. "Sono molto contento di giungere qui in Irpinia. Sin da subito sono rimasto molto affascinato dal progetto presentatomi sia dall’allenatore che dal presidente: riportare la Scandone Avellino nelle categorie importanti dove merita di stare. - ha affermato il centro ai canali ufficiali social del club - Ho accettato con entusiasmo questa sfida che voglio vincere sul campo. Spero di trasmettere ai miei compagni la giusta mentalità, quella grinta e voglia di vincere che servirà a superare tutte le insidie che sicuramente troveremo sul nostro cammino. Siamo la Scandone e tutti saranno pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo quando ci affronteranno, ma noi dovremo essere consapevoli della nostra forza che si alimenterà giorno dopo giorno con la cultura del lavoro e il massimo impegno da parte di tutti. Voglio ringraziare, infine, il presidente Trasente che ha voluto a tutti i costi che facessi parte del suo roster. Ora bisognerà solo aspettare che finisca l’estate per iniziare subito carichi la prossima stagione".

Il comunicato del club

"La Scandone Avellino è lieta di comunicare l’ingaggio del centro Andrea Quarisa. Giocatore di grande esperienza e temperamento, Quarisa è cresciuto nel settore giovanile della Benetton Treviso, con cui ha conquistato lo scudetto Under 19 nel suo ultimo anno da under. Nell’ultima stagione ha militato tra le file del Legnano in B Nazionale e ha chiuso la stagione con 7.5 punti di media e 6.9 rimbalzi conquistati. Ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali giovanili italiane tra il 2008 e il 2012, rappresentando l’Italia nelle competizioni internazionali. L’arrivo di Quarisa rappresenta un innesto di qualità, esperienza e personalità per il gruppo guidato da coach Titto Carone. Benvenuto nella grande famiglia della Scandone Avellino, Andrea".