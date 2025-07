Avellino Basket, lo statunitense Chandler è l'ultimo colpo di mercato Coach Buscaglia: "È un atleta in grande crescita"

La S.S. Avellino Basket chiude il mercato con l’aggiunta dell’ultimo tassello. Il secondo giocatore straniero della stagione 2025/2026 è John Watson Chandler III meglio noto come Jay Jay Chandler. Nato nel 1998 a Katy, Texas, il cestista è un play-guardia di 193 centimetri per 88 chilogrammi. Con la società del presidente Giuseppe Lombardi esordirà per la prima volta nel basket italiano partecipando al campionato di Serie A2.

Il cestista statunitense proviene dalla massima divisione del campionato ungherese, dove è stato protagonista con la formazione dell’Atomeromu, con cui è arrivato a giocarsi la semifinale play-off. Ha chiuso il campionato con 21.3 punti, 4.9 rimbalzi e 3.0 assist. Prima di approdare nel Vecchio Continente, ha frequentato il College, giocando prima per Texas A&M e poi per South Alabama, terminando l’ultimo anno a 15.3 punti di media, 3.3 rimbalzi e 2.6 assist.

Conclusa l’esperienza collegiale è arrivata l’opportunità europea. Nel 2022/2023 ha risposto alla chiamata degli svizzeri del BBC Monthey Chablais. L’anno successivo, 2023/2024, ha giocato in Kosovo al KB Peja, squadra con cui ha disputato i preliminari della Basketball Champions League e poi la Fiba Europe Cup. Nella stessa stagione 2023/2024 è arrivato il trasferimento al Keravnos BC, compagine militante nel campionato cipriota, con cui ha disputato 12 gare a 15.5 punti di media.

Giocatore mancino, dotato di un grande istinto offensivo, ha qualità fisiche e tecniche che gli hanno dato la possibilità di imporsi in ogni campionato fin qui disputato.

Queste le prime parole dell’atleta statunitense. “Ciao a tutti i fans dell’Avellino Basket, sono davvero entusiasta di unirmi a questo club. È un grande onore per me essere parte di una organizzazione così importante. Sono grato di poter giocare in Italia, dopo aver sentito grandi cose nel corso dei miei anni in Europa. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e prepararmi ad una grande stagione. Ringrazio per questa opportunità. Prometto di dare il 101%, per avere un’annata vincente”.

Coach Buscaglia provvede a descrivere le caratteristiche tecniche del giocatore americano. “Con Jay Jay chiudiamo il roster e per prima cosa ringrazio il nostro Presidente Lombardi ed il GM Antonello Nevola, per la sintonia, la considerazione, l’attenzione, che ci ha permesso di lavorare bene insieme. Abbiamo condiviso idee e pensieri, passo dopo passo, cercando sempre persone, non solo giocatori, con una forte motivazione e cercando di incastrare al meglio possibile la considerazione di ogni singolo aspetto. Anche Jay Jay, che completa il roster pur essendone giocatore fondamentale, segue questa linea e questi presupposti. È un atleta in grande crescita, che può coprire più ruoli e può difendere più ruoli, porta energia, fisicità e caratteristiche tecniche che danno profondità alla squadra. Sono contento di come abbiamo scelto uno ad uno questi ragazzi, cercheremo di meritare la storia di questa città e di darci un marchio di fabbrica che rispecchi quello che vuole essere il nostro percorso”.

Il giemme Antonello Nevola commenta l’arrivo di Jay Jay Chandler. “Chandler dal punto di vista tecnico è un giocatore con caratteristiche che lo rendono perfettamente compatibile con tutti i nostri esterni, aggiungendo qualità fisiche ed atletiche importanti e contemporaneamente in grado di offrire soluzioni e spunti individuali diversi. Siamo contenti che il giocatore abbia deciso di condividere la nostra idea, ritenendo questo progetto lo step necessario al suo percorso di crescita. Con Chandler chiudiamo un mercato che è stato complesso, ma ci riteniamo molto soddisfatti e ringrazio coach Buscaglia e Gaetano De Paola con i quali, in queste settimane, abbiamo portato avanti il lavoro di costruzione del roster. Un organico importante e di questo ringrazio l’Ing.Lombardi, che ha voluto che si costruisse una squadra ambiziosa ed in grado di poter regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.

A Jay Jay Chandler va il benvenuto di tutta l’organizzazione dell’Avellino Basket.