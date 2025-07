Sandro Abate: ingaggiato il portiere Lo Conte "Ringrazio la dirigenza per la fiducia, non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e i tifosi"

Raffaele Lo Conte nella Sandro Abate: il club irpino ha annunciato l'accordo con il portiere classe '99. "Sono molto felice di approdare in una società importante come la Sandro Abate. - ha spiegato - Ce la metterò tutta per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati e dimostrare ancora il mio valore nella massima categoria, dichiara il nuovo portiere del club irpino. Ringrazio la dirigenza per la fiducia, non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e i nostri tifosi".

Il comunicato

"L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Raffaele Lo Conte, classe 1999, portiere. Lo Conte è un giocatore di grande esperienza e valore, tra gli italiani più apprezzati del nostro campionato, ha vestito in carriera le maglie di Campobasso, Orte, Roma, Genova, Sampdoria, Napoli, Prato e Cosenza".