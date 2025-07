Scandone Avellino: Fabio Iannicelli confermato nello staff tecnico "Voglio ringraziare il presidente Trasente per la stima e la fiducia dimostratami"

Fabio Iannicelli resta nello staff tecnico della Scandone Avellino con il ruolo di assistant di coach Titto Carone. "Per me che sono avellinese, cresciuto con la Scandone nel cuore, è un onore e una grande emozione sedermi su quella panchina. - ha spiegato - Sono felice ed onorato di far parte, anche quest’anno, dello staff tecnico di questa gloriosa società. Voglio ringraziare il presidente Trasente per la stima e la fiducia dimostratami. Sin dal primo giorno che sono approdato in questa famiglia, c’è stato grande feeling con tutto l’ambiente biancoverde. Ho avuto modo anche di parlare e confrontarmi con il nostro nuovo allenatore: c’è già grande sintonia tra noi e non vedo l’ora di iniziare con lui il mio lavoro".

Il comunicato

"La Scandone Avellino è lieta di annunciare il rinnovo di Fabio Iannicelli nel ruolo di assistant coach anche per la stagione sportiva 2025/2026. Una scelta fortemente voluta dalla società, che intende proseguire nel solco della continuità e della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Fabio, infatti, si è distinto nella passata stagione per la sua grande competenza tecnica, la dedizione quotidiana e, soprattutto, per il profondo senso di appartenenza ai colori biancoverdi. Cresciuto 'a pane e pallacanestro', Iannicelli rappresenta l’anima irpina di questo progetto: ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Scandone, indossando la maglia con orgoglio e passione. Da atleta, è stato protagonista nei campionati di Serie D e C Gold con Solofra e Basket Club Irpinia, maturando una visione del gioco che oggi trasmette con passione ai suoi atleti. Nonostante la giovane età, il suo percorso da allenatore è già ricco di esperienze significative. Prima di entrare nello staff tecnico della Scandone, ha collaborato con realtà consolidate come Pallacanestro Avellino, Del Fes e il Basket Ariano femminile in Serie B. Attualmente è anche head coach degli Avellino Boars, con cui ha vinto il campionato UISP nella stagione 2024/2025".