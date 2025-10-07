Rally, Slalom della Laura: l'irpino Laudati primo nella classe S7 Anche Luigi Laudati, Sandro Rusolo e Piero Cioffi protagonisti nella prova

La quattordicesima edizione dello Slalom della Laura, un classico delle competizioni automobilistiche, valevole per la Coppa ACI Sport Zona 3 e per il Trofeo Bicilindriche Slalom, consegna all’irpino Massimiliano Laudati, portabandiera della scuderia motoristica Power Car Commpetion, la vittoria nella classe S7. Sulla Renault 5 Gt Turbo, allestita dalla Laudati Corse, il pilota si è aggiudicato anche un secondo posto nel gruppo SS e un prezioso settimo assoluto, risultando così il miglior irpino in gara. Alla sentita sfida andata in scena tra Serino e Montoro, su un tracciato bagnato dalla pioggia, che ha reso ancora più complessa la prova, soprattutto sul fronte del controllo dei mezzi, hanno partecipato anche altri piloti della provincia di Avellino, in forze alla Power Car Competition: Luigi Laudati, Sandro Rusolo e Piero Cioffi. Giornata straordinaria di sport e di agonismo, che ha regalato agli appassionati presenti un’avvincente sfida sulle quattro ruote, che ancora una volta per la compagine irpina è stata foriera di risultati positivi, in attesa del finale di stagione.