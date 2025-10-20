Serie A2: gare a porte chiuse per Rieti, minuto di silenzio su tutti i campi Le prime decisioni della FIP dopo la morte di Raffaele Marianella

Consiglio federale per la FIP dopo la morte di Raffaele Marianella, uno dei due autisti del pullman dei tifosi di Pistoia assaltato sulla Rieti-Terni nel viaggio di ritorno. "Provvedimento cautelare di far disputare le gare casalinghe della RSR Sebastiani Rieti a porte chiuse" ed è stato "disposto un minuto di silenzio e il lutto per tutte le gare di questa settimana, in ogni campionato".

Il comunicato della FIP dopo il consiglio federale

"Si è tenuto questo pomeriggio, in web conference, il Consiglio federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Il Consiglio è stato riunito d’urgenza dopo il drammatico atto occorso nella serata di domenica notte 19 ottobre ai danni di un bus di tifosi di Pistoia di rientro dalla trasferta di Rieti e che ha portato alla morte del signor Raffaele Marianella, uno dei due autisti del mezzo. Nell’esprimere nuovamente le proprie profonde e sentite condoglianze alla famiglia Marianella, il presidente Petrucci ha ribadito che coloro che hanno assaltato il pullman “di sicuro non sono tifosi, sono delinquenti. Dobbiamo tutelare la pallacanestro e dobbiamo difendere il tifoso per bene, quello che porta la famiglia alle partite”.

Ha partecipato alla riunione il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il quale ha chiesto “che sia dato un forte segnale e che le logiche delinquenziali non entrino non solo nel basket, ma nell’intero sport. Sono al vostro fianco per tutte le iniziative che prenderete insieme al ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi e al ministro degli Interni Matteo Piantedosi”. “Basta il gesto di uno per inquinare il lavoro di tutti” - ha affermato il ct Luca Banchi - ma non possiamo dare ad altri la possibilità di appropriarsi del nostro lavoro. Potevamo annullare il raduno, ma abbiamo deciso di tenerlo comunque nel rispetto del lutto, ma anche del lavoro fatto dagli Azzurri”. L’Ufficio della Procura federale ha aperto un fascicolo di indagine chiedendo al Tribunale federale che, fino al termine delle indagini stesse, assuma in via d’urgenza il provvedimento cautelare di far disputare le gare casalinghe della RSR Sebastiani Rieti a porte chiuse.

Contrariamente a quanto previsto, inoltre, lo scrimmage in programma mercoledì prossimo 22 ottobre a Roma tra la Nazionale e la RSR Sebastiani Rieti è stata annullata. Per ricordare e commemorare il signor Raffaele Marianella, il presidente Petrucci, con il consenso di tutto di Consiglio Federale, ha disposto un minuto di silenzio e il lutto per tutte le gare di questa settimana, in ogni campionato".