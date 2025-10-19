Tragedia nel basket: assaltato il pullman dei tifosi di Pistoia, muore l'autista Uno dei due autisti sarebbe stato colpito da un mattone

Tragedia nel mondo del basket e della Serie A2. Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, muore uno degli autisti. Alle 18, al PalaSojourner, si è giocata RSR Sebastiani Rieti - Estra Pistoia, terminata con il finale di 73-88 e con la vittoria della squadra toscana. Al termine della sfida il bus con i tifosi pistoiesi, nel viaggio di ritorno, è stato assaltato all'altezza dello svincolo di Contigliano sulla superstrada Rieti-Terni, con lancio di pietre e altri oggetti. Secondo quanto riportato da Pistoiasport e confermato dall'ANSA, uno degli autisti è morto dopo essere stato colpito da un mattone, lanciato verso il vetro anteriore del bus. Sul posto, con il 118, sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato per i rilievi e ricostruire quanto accaduto. "La Federazione Italiana Pallacanestro esprime le sue più sentite ed addolorate condoglianze alla famiglia della vittima dell’insensato atto compiuto ai danni del bus che trasportava i tifosi di Pistoia di ritorno dalla trasferta di Rieti. - si legge nella nota ufficiale della FIP - La FIP seguirà con la massima attenzione gli sviluppi giudiziari della vicenda per assumere eventuali conseguenti provvedimenti".

Il comunicato del Pistoia Basket

"Pistoia Basket 2000 Ssd arl ha appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti. Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la Società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari".