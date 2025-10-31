Karate: Antonio Moffa è campione d'Italia Dalla medaglia di bronzo a quella d'oro a distanza di un anno

Al PalaPellicone di Lido di Ostia si sono tenuti i campionati italiani di Karate della Federazione Italiana Lotta Judo Karate e Arti Marziali con la partecipazione di circa 800 atleti provenienti da tutta la penisola che si sono sfidati per conquistare l’ambito titolo di campione d’Italia, ottenuto da Antonio Moffa, in forza alla società sportiva Olympic Planet di Mercato San Severino, guidata dai maestri Gennaro e Gianluigi Moffa.

Altro grande risultato per l'Olympic Planet

"Moffa, qualificato di diritto alla finale nazionale 2025, dopo la medaglia di bronzo dello scorso anno, non si è fatto sfuggire dalle mani quella d’oro. Dopo cinque fantastici incontri, vincendone 2 per ko tecnico, con spettacolari tecniche di gamba e proiezioni, ha raggiunto la finale dove ha battuto il forte campione del Piemonte, Maurizio Talarico (5-0). Moffa, figlio d’arte, segue le orme del fratello Luigi, che l’anno precedente aveva conquistato il titolo italiano nella stessa classe di età. La società sportiva Olympic Planet regala l’ennesimo titolo italiano alla comunità irnina dopo la medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo in Croazia conquistata dal neocampione d’Italia Moffa Antonio lo scorso giugno a Parenzo": si legge nella nota.