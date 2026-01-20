Riparte l'Avellino Basket: sfida contro la capolista Victoria Libertas Pesaro Di Carlo: "Trend non positivo, ma resta la volontà di combattere ad alti livelli"

L'Unicusano Avellino Basket riparte dal decimo posto effettivo della classifica alla vigilia del turno infrasettimanale. Domani, con palla a due alle 20.30, la squadra irpina ospiterà la capolista Victoria Libertas Pesaro con l'obiettivo del rilancio e della vittoria che può cambiare il momento vissuto dal roster. "Veniamo da una brutta partita giocata a Torino e il momento è importante e delicato. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo - Stiamo vivendo un trend che non è positivo, ma dobbiamo cercare di trovare energia e forza per guardare avanti in maniera fiduciosa nonostante la brutta partita di Torino. C'è rammarico e disappunto. Dovremo stare qui a raccontare motivazioni e altro. Le sconfitte tolgono certezze, alimentano dubbi, ma in un momento così, di stallo, resta la volontà di combattere ad alti livelli. Lo faremo con tutte le nostre forze, consapevoli della qualità dell'avversario nel prossimo turno, la capolista del torneo".

"In gruppo solo chi starà bene per evitare retropensieri"

"Da Pesaro un po' tutti si aspettavano un calo. In realtà sta tenendo botta ed è meritatamente prima. . ha aggiunto Di Carlo - Gioca molto bene a basket. Il roster ha energia in attacco e in difesa con giovani interessanti, con un lungo dalla grande esperienza e Tambone, che dopo anni di Serie A, guida il quintetto ottimamente. Il roster è profondo e completo. Noi dovremo capire le condizioni post-Torino. Il capitolo infortuni resta non piacevole. Valuteremo le presenze o meno in modo chiaro. Vogliamo certezze, vogliamo evitare dubbi e retropensieri sulla condizione fisica".