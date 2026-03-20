Sandro Abate ko a Leini contro la L84 Torino (5-3) Sotto di 2 all'intervallo, di 5 nel corso del match, gli irpini limitano i danni nella sfida

Sconfitta a Leini contro la L84 Torino per la Sandro Abate nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5. I piemontesi volano con Lucas Siqueira e con Salas per il 2-0 all'intervallo. Nel secondo tempo la L84 finalizza con Lopes e la doppietta di Rescia per il 5-0. La Sandro Abate accorcia fino al -2 con la doppietta di Galletto e la rete di Maltauro.

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Ventiquattresima Giornata

L84 Torino - Sandro Abate 5-3 (2-0 pt)

Marcatori: 3'34'' pt Lucas Siqueira (L), 18'49'' pt Salas (L), 8'01" st, 9'42'' st Rescia (L), 12'20'' st, 14'13'' st Galletto (S), 18'15'' st Maltauro (S)

L84: Gonzalez, Rescia, Tuli, Liberti, Cuzzolino, C. Rodriguez, Fortini, Lucas Siqueira, Lopes, Salas, Schiochet, Raguso. All. Rios Gayoso

S. Abate: Ducci, Darici, Alex, Everton, Galletto, Vitiello, Abate, Botta, Di Luccio, Mello, Maltauro, Canarino. All. Basile

Ammoniti: Galletto (S)