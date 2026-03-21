Settima vittoria di fila per la Scandone Avellino: Esperia Cagliari ko Coach Dell'Imperio: "La svolta è arrivata nel secondo tempo con l'intensità difensiva"

La Scandone Avellino ha superato l'Esperia Cagliari al PalaPirastu con il risultato di 65-79 nella venticinquesima giornata del campionato di Serie B Interregionale firmando la settima vittoria consecutiva. "Sapevamo di affrontare una grande squadra e ci aspettavamo una gara complicata. Siamo stati bravi a restare sempre attaccati alla partita, soprattutto nei momenti chiave. - ha spiegato il coach dei lupi, Ciro Dell'Imperio, nel post-gara - La svolta è arrivata nel secondo tempo, quando abbiamo alzato l’intensità difensiva e la personalità dei nostri giocatori ha fatto la differenza. Faccio i complimenti ai miei ragazzi: sono stati sempre sul pezzo, concentrati fin dal primo minuto di gioco. Questa è la strada giusta da percorrere". Nel prossimo turno, domenica 29 (ore 18) la Scandone ospiterà la Miwa Energia Benevento.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Venticinquesima Giornata

Esperia Cagliari - Scandone Avellino 65-79

Parziali: 26-20, 13-20, 24-23, 2-16

Esperia: Porcu, Manca, Cabriolu 1, Giordano 12, Potì 8, Frattoni 16, Thiam 8, Picciau, Locci 7, Pili 4, Morgillo 9. All. Manca

Scandone: Scanzi 10, Cioppa 4, Cantone 8, Ragusa 6, Kmetic 20, Iannicelli , Vitale 3, Stefanini 12, Gay 9, Donda 7. All. Dell'Imperio