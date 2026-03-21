Sesta vittoria di fila per l'Avellino Basket: Cento ko dopo due supplementari Cinquanta minuti da botta e risposta tra le due squadre: irpini sempre più in alto

L'Unicusano Avellino Basket batte Sella Cento con il risultato di 98-94 dopo due tempi supplementari nella gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A2. Gli irpini corrono sul +12 al 10', ma subiscono un parziale di 32-11 nel secondo quarto per il ribaltone. La squadra di coach Di Carlo recupera passo dopo passo nella ripresa con un ottimo Grande, trova il vantaggio, ma la tripla di Devoe porta tutto all'overtime a quota 79. Nei secondi finali del primo supplementare Devoe impatta nuovamente e Grande sbaglia sull'ultimo tentativo (89-89). Nel secondo overtime Cento trova anche il +3 (91-94), ma Avellino risponde con la tripla di Grande, da 6/11 da oltre l'arco e da 18 punti. Il top-scorer dell'Unicusano è Mussini con 19 punti. Doppia cifra anche per Lewis (16) e Dell'Agnello (14). A Cento non bastano i 34 punti di Devoe.

Il tabellino

LNP Serie A2

Trentunesima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Sella Cento 98-94

Parziali: 30-18, 11-12, 18-11, 20-18, 19-15

Avellino: Federico Mussini 19 (5/9, 3/7), Alessandro Grande 18 (0/2, 6/11), Jaren Lewis 16 (3/9, 0/3), Giacomo Dell'Agnello 14 (7/10, 0/0), John Watson Chandler III 9 (3/5, 1/5), Giovanni Pini 8 (2/4, 1/1), Andrea Zerini 6 (2/3, 0/0), Lucas Fresno 6 (0/0, 2/3), Rei Pullazi 2 (1/3, 0/1), Mikk Jurkatamm, Giacomo Donati, Leonardo Spagnoli

Cento: Gabe Devoe 34 (8/10, 3/7), Luca Conti 19 (2/3, 3/5), Stacy Davis IV 10 (2/5, 1/11), Abdel Fall 8 (1/1, 1/2), Edoardo Tiberti 8 (4/5, 0/0), Matteo Montano 8 (0/1, 2/5), Gianmarco Arletti 4 (2/2, 0/1), Nicola Berdini 3 (0/0, 1/7), Nicolas Tanfoglio, Leonardo Guerrieri