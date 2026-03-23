NBA Player Clinic e Scandone Avellino: riecco Acker al PalaDelMauro L'ex biancoverde, con Maria Silvia Rubbi e Alberto Ciroi, ha guidato gli iscritti nell'evento

Il PalaDelMauro ha ospitato l'NBA Player Clinic, organizzato dalla Scandone Avellino per "un evento esclusivo che ha regalato a tanti giovani cestisti un'esperienza unica e altamente formativa": così il club irpino ha presentato la soddisfazione per la domenica di basket nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Ritorno ad Avellino per Alex Acker, biancoverde nella stagione 2015/2016. "Premiazione/riconoscimento da parte del presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, ad Alex Acker, a suggellare il legame tra il passato biancoverde e il presente progetto che guarda al futuro": si legge nella nota del club.

L'evoluzione dell'NBA Player Clinic

"Una giornata all’insegna della pallacanestro, in cui decine di ragazzi hanno avuto l’opportunità di allenarsi seguendo metodologie e principi tipici della scuola americana, vivendo da protagonisti un vero e proprio clinic in stile NBA. Tra esercitazioni tecniche, lavoro sui fondamentali e momenti di confronto, i partecipanti hanno respirato un’atmosfera professionale e coinvolgente, guidati da uno staff qualificato. A rendere ancora più speciale l’evento è stata la presenza, in veste di coach, di Alex Acker, ex giocatore della Scandone Avellino nella stagione 2015-2016 e oggi figura di riferimento nello staff della NBA Player Clinic. Insieme a lui, l’altro allenatore, Andrea Allevi, coadiuvato dagli organizzatori Maria Silvia Rubbi e Alberto Ciroi, che hanno accompagnato i giovani atleti nel percorso tecnico della giornata. Un’iniziativa che conferma la volontà della Scandone di investire sul territorio e sui giovani, promuovendo il basket non solo come sport, ma come occasione di crescita e condivisione. Un successo organizzativo e partecipativo che lascia il segno e rafforza il ruolo di Avellino e della Scandone come punto di riferimento per il movimento cestistico giovanile".