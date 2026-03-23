ASD Sparta: due titoli italiani per Cappuccio e l'argento di Carbone Ottime prove ai Campionati Italiani di categoria di Velocità a Lignano Sabbiadoro

Nello scorso weekend, al Villaggio Olimpico di Lignano Sabbiadoro, nel corso dei Campionati Italiani di categoria di Velocità, con 160 società, i 600 atleti più veloci del panorama del nuoto pinnato nazionale e ben 1700 gare, l'ASD Sparta di Mirabella Eclano ha ottenuto due titoli e una medaglia d'argento.

Cappuccio di nuovo campione italiano, argento per Carbone

Kristian Cappuccio è salito due volte sul gradino più alto del podio centrando per il secondo anno di fila il titolo di campione italiano sulle distanze 50 pinne e 100 pinne. Erasmo Carbone si ferma a un passo dal titolo: argento sui 100NP. Soddisfazione per il coach dell'ASD Sparta, Fabio Carbone, che predica calma e ha messo subito nel mirino il Centro Sud Italia di Agropoli, in programma il 19 aprile prossimo.