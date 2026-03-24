Avellino Basket, Di Carlo: "Chiamati a legittimare il nostro cammino" "La cattiveria agonistica dovrà essere alta. La posta in palio sarà altissima sempre"

Domani, con palla a due alle 20.30, l'Unicusano Avellino Basket sarà ospite dell'Unieuro Forlì per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A2. Sabato scorso gli irpini hanno centrato la sesta vittoria di fila. "Non sarà facile perché, come Cento, anche Forlì è coinvolta nella lotta per evitare i playout. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo - Parliamo di una squadra che negli anni ha avuto percorsi importanti. È abituata per altro target, ma si trova in questa condizione e in questa battaglia e vorrà tornare alla vittoria casalinga per staccare le avversarie dirette. Dovremo dire la nostra per legittimare il nostro cammino. Forlì impone rispetto per squadra e staff tecnico. È composto da gente che ha vinto, che sa quanto si giocherà domani sera. Tutto questo significa che andremo su un campo dove non ci sarà regalato nulla e si dovrà andare oltre al cento per cento".

"Farsi trovare pronti con la giusta mentalità"

"Dovremo affrontare questa sfida con il giusto carattere. Ci faremo trovare pronti. Dobbiamo continuare a ragionare di gara in gara. Non cambia nulla giocare due gare di fila in trasferta. Nell'infrasettimanale si deve saper resettare e recuperare in fretta. - ha spiegato Di Carlo - Abbiamo già vissuto in altre occasioni i tre turni in una settimana e credo che ci sia abitudine nel gruppo e nella testa dei ragazzi. Arriveremo pronti a Forlì, l'avversario di turno ci darà grattacapi e in questo finale di stagione dobbiamo prendere queste gare nel modo opportuno. La cattiveria agonistica dovrà essere alta. La posta in palio sarà altissima sempre, per noi e per i nostri avversari. La forza mentale farà la differenza".