Sandro Abate fuori dalla Coppa Italia: Meta Catania vince 5-2

Sconfitta al PalaCatania contro la Covei Meta Bricocity per la Sandro Abate, battuta dagli etnei con il risultato di 5-2 nel quarto di finale di Coppa Italia 2026. Carmelo Musumeci a Pulvirenti regalano il doppio vantaggio ai padroni di casa, ma Galletto accorcia le distanze per il 2-1 all'intervallo. In avvio di ripresa la Covei Meta ritrova il +2 con Pulvirenti. Un autogol riapre i giochi, ma nel finale la doppietta di Sacon garantisce gestione alla squadra di Calvo: Sandro Abate fuori dalle Final Eight.
Il tabellino
Calcio a 5 - Coppa Italia
Final Eight - Quarto di Finale
Covei Meta Catania - Sandro Abate 5-2 (2-1 pt)
Marcatori: 3' pt C. Musumeci (C), 6'50'' pt, 1'10'' st Pulvirenti (C), 9'34'' pt Galletto (S), 8'33'' st autogol (C), 12'15'' st, 14'44'' st Sacon (C)
Catania: Timm, Silvestri, Pulvirenti, Turmena, C. Musumeci, Manservigi, Podda, G. Musumeci, Albertico, Bocao, Sacon, M. Musumeci. All. Calvo
S. Abate: Ducci, Galletto, Abate, Alex, Everton, Vitiello, Botta, Mello, Venezia, Di Luccio, Darici, Dimas. All. Basile
Ammoniti: Galletto (S), Alex (S), Abate (S), Everton (S), Bocao (C), Podda (C), Di Luccio (S)