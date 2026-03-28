Avellino Basket, coach Di Carlo: "Vogliamo un pronto riscatto a Bologna" Domani la sfida contro la Fortitudo, reduce dalla vittoria con Pesaro e dall'aggancio in vetta

È la vigilia di una nuova gara in trasferta per l'Unicusano Avellino Basket, reduce dalla sconfitta contro la Unieuro Forlì dopo 6 vittorie di fila e lanciata verso il match contro la Flats Service Fortitudo Bologna, prima in classifica con la Victoria Libertas Pesaro e la Valtur Brindisi, in programma domani (ore 18) al PalaDozza. "C'è grande rammarico per un'opportunità persa, c'è disappunto e rivedendo la partita ho avuto la conferma di ciò che ho detto subito dopo la gara. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo - Abbiamo approcciato bene con aggressività, ma è mancata fluidità e capacità di cavalcare i punti di forza. Questa scarsa qualità nell'attaccare Forlì ci ha fatto arrivare tensione e incertezza".

"Vogliamo rimanere in zona playoff"

"Abbiamo pagato in momenti molto precisi. La gara è andata, cercheremo di rimuovere dalla nostra testa questa sconfitta e siamo obbligati a farlo subito. - ha aggiunto Di Carlo - Affronteremo una delle prime della classifica. Battendo Pesaro la Fortitudo si è ufficialmente iscritta all'elenco delle pretendenti a vincere il torneo e saremo a Bologna contro chi avrà ulteriori motivazioni dopo la vittoria nel turno infrasettimanale. Sarà un match difficile per i punti pesanti in palio. Vogliamo rimanere in zona playoff. Mi auguro di vedere il massimo dalla mia squadra e vogliamo un pronto riscatto a Bologna".