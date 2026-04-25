Magia di Kmetic e la Scandone Avellino batte il Nuovo Basket Aquilano (77-74)

Vittoria casalinga per la Scandone Avellino con la sigla finale da parte di Kmetic. Tripla sulla sirena e successo per la squadra irpina sul Nuovo Basket Aquilano con il risultato di 77-74 nell'ultima giornata della regular season di Serie B Interregionale. La Scandone conferma l'imbattibilità casalinga e blinda il secondo posto in attesa del verdetto della capolista Carver Roma, impegnata nelle prossime ore contro la Cestistica Benevento tra le mura amiche.
Il tabellino
Serie B Interregionale
Ultima Giornata
Scandone Avellino - Nuovo Basket Aquilano 77-74
Parziali: 18-16, 15-12, 23-29, 21-17
Scandone: Scanzi 5, Cioppa 14, Cantone 7, Ragusa 21, Kmetic 21, Iannicelli, Stefanini 3, Gay 9, Donda 4, Vitale 2, Galli. All. Dell'Imperio
NB Aquilano: Ronca 17, Bologna, Compagnoni 3, Di Paolo, Ianuale 4, Nardecchia 2, Cecchi 13, Cassar 28, Rita, Tuccella 7. All. D'Addio