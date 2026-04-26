L'Avellino e il posto playoff a quota 46: classifica e calendari a confronto Corsa per la post-season dopo aver strappato l'aritmetica salvezza

Al termine della trentaseiesima e terzultima giornata di Serie B l'Avellino è in zona playoff con l'ottavo posto e con 46 punti. La vittoria sul Bari (2-0) ha garantito il sorpasso biancoverde sul Cesena (0-0 tra i romagnoli e la Sampdoria nell'epilogo del turno). Nella giornata della salvezza aritmetica (+9 sui playout a due turni dal termine) arriva ufficialmente il cambio di prospettiva con il posto playoff che da qualche ora è legato unicamente al percorso di squadra, non più ai risultati dagli altri campi (clicca qui per i risultati e la classifica completa).

Sguardo possibile fino al sesto posto

Nel ridisegno del finale di stagione l'Avellino potrebbe anche attaccare, a livello aritmetico, il sesto posto occupato dal Modena, a quota 52 (pari nello scontro diretto della seconda giornata e sfida tra le due squadre all'ultima giornata). Tra Avellino e Modena c'è la Juve Stabia, a 50 punti e reduce dal pari (1-1) firmato a Pescara. Nei giochi playoff rientrano anche la Carrarese e il Mantova, a -3 dall'Avellino, da qualche ora l'ultima delle squadre nella zona degli spareggi promozione (nel turno preliminare in gara secca l'ottava sfida la quinta in classifica, il Catanzaro, blindato nella posizione dal +7 sul Modena e dal -10 con il Palermo a due turni dal termine). La Sampdoria, a quota 41 punti, ha ancora chance residue di accesso alla playoff in virtù del -5 dai biancoverdi, ma è a +4 sui playout e, quindi, con priorità aritmetica di conferma in Cadetteria. Sudtirol e Padova, invece, con 40 punti, saranno sicuramente alle spalle dell'Avellino a fine campionato: le due squadre hanno scontri diretti negativi (bolzanini battuti in casa e in trasferta, patavini da pareggio all'Euganeo e sconfitti al "Partenio-Lombardi").

La classifica con i calendari a confronto

6) Modena: 52 punti (Reggiana in casa, Avellino in trasferta)

7) Juve Stabia: 50 punti (Frosinone in casa, Sudtirol in trasferta)

8) Avellino: 46 punti (Empoli in trasferta, Modena in casa)

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9) Cesena: 45 punti (Carrarese in trasferta, Padova in casa)

10) Carrarese: 43 punti (Cesena in casa, Entella in trasferta)

11) Mantova: 43 punti (Monza in casa, Frosinone in trasferta)

12) Sampdoria: 41 punti (Sudtirol in casa, Reggiana in trasferta)