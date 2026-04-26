Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Ottimo rilancio, ora i playoff" Il commento del coach biancoverde dopo la vittoria sul Nuovo Basket Aquilano

Il cammino della Scandone Avellino nella regular season della Serie B Interregionale si è chiuso con una vittoria, garantita dalla tripla firmata da Kmetic, sul Nuovo Basket Aquilano. Imbattibilità casalinga confermata e secondo posto per i lupi verso la post-season: "È una vittoria di grande valore, soprattutto sul piano mentale. - ha spiegato il coach della Scandone, Ciro Dell'Imperio - Serviva per riscattare la sconfitta di Marigliano dopo una lunga striscia positiva e per ritrovare fiducia. Non era semplice reagire con questa personalità contro una squadra ricca di talento individuale".

"Carattere e determinazione"

"Era fondamentale offrire una prova compatta, da vera squadra e i ragazzi sono stati bravi a restare uniti nei momenti difficili, soffrendo insieme e senza mai disunirsi. - ha aggiunto Dell'Imperio - Hanno dimostrato carattere e una forte determinazione a vincere, soprattutto dopo una settimana complicata sotto l’aspetto psicologico. Ora ci prepareremo per affrontare i playoff nel modo migliore".