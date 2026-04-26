Subito Francis con 26 punti: l'Avellino Basket batte la Liofilchem Roseto

Vittoria sulla Liofilchem Roseto con il risultato di 87-68 per l'Unicusano Avellino Basket nell'epilogo della stagione regolare di Serie A2. Subito protagonista Blake Francis: l'ultimo acquisto biancoverde ha realizzato 26 punti nel primo match con il roster guidato da coach Gennaro Di Carlo. Ottavo posto per l'Avellino Basket che giocheranno il play-in da ottavi in classifica. Nel prossimo weekend gli irpini affronteranno la vincente della gara Juvi Cremona - Reale Mutua Torino.
Il tabellino
LNP Serie A2
Trentottesima Giornata
Unicusano Avellino Basket - Liofilchem Roseto 87-68
Parziali: 23-19, 28-17, 20-11, 16-21
Avellino: Blake Francis 26 (7/9, 4/8), Jaren Lewis 16 (2/5, 3/6), Rei Pullazi 12 (1/3, 2/6), Lucas Fresno 10 (2/5, 2/5), Mikk Jurkatamm 8 (1/1, 2/6), Andrea Zerini 5 (1/1, 1/1), Alexander Cicchetti 4 (2/3, 0/0), Mattia Fianco 3 (0/2, 1/2), Giacomo Donati 2 (0/3, 0/1), Giovanni Pini 1
Roseto: Jalen Cannon 13 (4/8, 1/2), Abramo Canka 12 (1/6, 1/1), Danilo Petrovic 10 (2/5, 2/6), Filippo Gaeta 10 (2/5, 2/4), Aristide Landi 6 (0/1, 1/6), Tommaso Laquintana 6 (3/5, 0/0), Alessandro Dinoia 5 (1/1, 1/2), Angelo Del Chiaro 4 (2/4, 0/0), Antonino Sabatino 2 (1/2, 0/1), Alessio Incoronato (0/0, 0/1), D'angelo Harrison