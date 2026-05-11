Gsa pallavolo Ariano: meritata promozione in serie B La soddisfazione del team arianese

Il Gsa pallavolo Ariano allenato dal duo Giulio Filomena e Nico Medici conquista la serie B. "Ci sono traguardi che partono da lontano e che quando raggiunti celebrano l'impegno, la costanza, la pazienza, la tenacia, il lavoro, la preparazione, la programmazione, l'unione, il sudore, la fatica, i sacrifici e le rinunce di chi ci ha creduto fino al "fischio finale di partita".

La squadra maschile del Gsa pallavolo Ariano Irpino asd di serie C ha superato la capolista e conquistato la serie B.

"Complimenti ai nostri straordinari atleti, agli allenatori, allo staff, ai dirigenti e ai nostri sponsor. Ci avete regalato un'emozione fortissima,ragazzi!!"

Un traguardo prestigioso per il team arianese, al termine di un campionato avvincente, fatto di sacrifici, impegno e passione. Soddisfatto i due allenatori arianesi per l'importante traguardo raggiunto.