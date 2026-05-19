ASD Sparta: 6 titoli italiani al campionato italiano master di nuoto pinnato Grande soddisfazione per il team eclanese dopo le prove a Lignano Sabbiadoro

Domenica scorsa, alla Piscina Olimpica di Lignano Sabbiadoro, si è tenuto il campionato italiano master di nuoto pinnato e l'ASD Sparta di Mirabella Eclano ha conquistato 6 titoli italiani. Nell'evento, a cui hanno preso parte le 22 società nazionali più blasonate, Claudio Albanese ha conquistato il titolo italiano e la medaglia d'oro nei 100PN, l'argento sui 200PN e il bronzo nei 50PN. Due titoli italiani per Gerarda Corvino sui 100PN e 200PN e per Kevin Fabrizio, che bissa il successo della passata edizione sui 100PN regalandosi il primato anche sui 50PN.

Grande soddisfazione per il team eclanese

Scalino più alto del podio anche per Francesco Fabbricini sui 50 APN e terza piazza per Cristian Ferraro nei 100NP e per Giorgio Iannaccone nei 100PN. Orgoglio e soddisfazione per Fabio Carbone, direttore tecnico dell'ASD Sparta, che si è complimentato con gli atleti e con il loro tecnico Clementina Spagnuolo.