Avellino Basket: evento con i tifosi per il sipario sulla stagione La squadra sarà a disposizione per una sessione di foto e autografi

Venerdì, alle 17.30, sarà conferenza stampa di fine stagione per l'Unicusano Avellino Basket. Il presidente Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola tracceranno un bilancio sull'annata 2025/2026, chiusa in Gara 5 dei quarti di finale playoff contro la Flats Service Fortitudo Bologna. Il massimo dirigente e il gm dei biancoverdi presenteranno anche i progetti futuri del club. Al termine della conferenza stampa i giocatori saranno a disposizione dei tifosi e degli appassionati di basket per foto e autografi.

Il comunicato

"L’Unicusano Avellino Basket invita gli organi di informazione alla conferenza stampa che si terrà presso la sala stampa del PalaDelMauro di Avellino domani, venerdì 20 maggio, alle ore 17.30. Il presidente Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola incontreranno i media per tracciare un bilancio finale della stagione 2025/2026, illustrando i progetti futuri del club. Al termine dell'incontro, la squadra sarà a disposizione dei tifosi e degli appassionati, per una sessione di foto ed autografi".