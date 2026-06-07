New Sporting In: due ori e un bronzo a Napoli Ottime prove per il team ufitano guidato dal tecnico Mario Altavilla

Nella gara interregionale alla Piscina Centro Federale Felice Scandone di Napoli ottime prestazioni per la New Sporting In di Ariano Irpino. Primo posto per Piergiorgio Laudati, terzo posto per Leonardo Altavilla e primo posto per la staffetta composta da Andrea Tarantino, Leonardo Altavilla, Daniel Finizza e Mario Masella.

"Risultato importante non solo dal punto di vista sportivo"

"È stata l'ultima gara della stagione, un risultato importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la crescita e la maturazione degli atleti": ha affermato il tecnico del team ufitano, Mario Altavilla, dopo le prove nel centro federale partenopeo e verso la prossima stagione con nuovi appuntamenti in calendario e la voglia di stupire ancora una volta.