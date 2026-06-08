asd sparta super ai campionati csen con 14 titoli italiani

L'ASD Sparta di Mirabella Eclano ha conquistato 14 titoli italiani nel corso dei campionati CSEN all'Elysium di Agropoli. Tra gli oltre mille atleti partecipanti, gli atleti del nuovo coach Amato Palmieri hanno firmato numeri strepitosi a livello individuale di squadra. Grande soddisfazione per il professore Fabio Carbone, direttore tecnico del team eclanese, che è al lavoro per l'ultimo impegno stagionale, il campionato italiano di categoria, in programma il 27 e il 28 ancora ad Agropoli.
I campioni italiani CSEN
Claudio Albanese: 50 rana e 100 misti
Gerarda Corvino: 50 rana e 100 misti
Francesco Fabbricini: 50 rana
Kevin Fabrizio: 50 rana
Antonio Graziano: 50 stile libero
Giorgio Iannaccone: 50 e 100 stile libero
Bruno Lerro: 50 rana e 50 stile libero
Staffetta 4x50 stile libero (Alberto Grieco, Raffaella De Gruttola, Claudio Albanese, Gerarda Corvino)
I vice campioni italiani CSEN
Raffaella De Gruttola: 50 stile libero
Elisa Tammaro: 50 e 100 stile libero
Giorgio Iannaccone: 50 stile libero
Francesco Fabbricini: 50 rana
Antonio Graziano: 50 dorso