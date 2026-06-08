ASD Sparta super ai campionati CSEN con 14 titoli italiani I risultati ottenuti con la grande soddisfazione del team eclanese ad Agropoli

L'ASD Sparta di Mirabella Eclano ha conquistato 14 titoli italiani nel corso dei campionati CSEN all'Elysium di Agropoli. Tra gli oltre mille atleti partecipanti, gli atleti del nuovo coach Amato Palmieri hanno firmato numeri strepitosi a livello individuale di squadra. Grande soddisfazione per il professore Fabio Carbone, direttore tecnico del team eclanese, che è al lavoro per l'ultimo impegno stagionale, il campionato italiano di categoria, in programma il 27 e il 28 ancora ad Agropoli.

I campioni italiani CSEN

Claudio Albanese: 50 rana e 100 misti

Gerarda Corvino: 50 rana e 100 misti

Francesco Fabbricini: 50 rana

Kevin Fabrizio: 50 rana

Antonio Graziano: 50 stile libero

Giorgio Iannaccone: 50 e 100 stile libero

Bruno Lerro: 50 rana e 50 stile libero

Staffetta 4x50 stile libero (Alberto Grieco, Raffaella De Gruttola, Claudio Albanese, Gerarda Corvino)

I vice campioni italiani CSEN

Raffaella De Gruttola: 50 stile libero

Elisa Tammaro: 50 e 100 stile libero

Giorgio Iannaccone: 50 stile libero

Francesco Fabbricini: 50 rana

Antonio Graziano: 50 dorso