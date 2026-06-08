Basket: addio a Piero Pasini, coach della Scandone nel 1998/1999 n Campania ha allenato anche a Napoli nella stagione 1999/2000

La pallacanestro italiana è in lutto per la scomparsa di Piero Pasini, coach campione d'Italia ed Europa nella stagione 1982/1983 alla guida di Vicenza nel basket femmiile e protagonista di quattro promozioni in Serie A1 in quello maschile con Brindisi, Rimini e Reggio Emilia. Ha allenato anche la Scandone Avellino subentrando nella stagione 1998/1999 e guidando la squadra irpina alla salvezza in A2 nell'estate precedente alla promozione storica in A1 con Luca Dalmonte in panchina. In Campania ha allenato anche a Napoli proprio nella stagione 1999/2000.

Il comunicato della LBA

"Il presidente Maurizio Gherardini, interpretando il sentimento comune delle Associate, si unisce al cordoglio della pallacanestro italiana per la scomparsa di Piero Pasini. Nato a Forlimpopoli, pochi giorni fa aveva compiuto 84 anni di cui quasi la metà vissuti da allenatore, iniziando nel 1974 sulla panchina di Vigevano. Con tappe in città di grandi tradizioni del nostro basket come Livorno, Brindisi, Rimini, Reggio Emilia, Brescia, Caserta e nella Forlì eletta sua città di adozione. Pasini ha guidato grandi giocatori degli anni ’80, su tutti Claudio Malagoli, così come i primi passi del ventenne Carlton Myers nel basket professionistico a Rimini. Con le sue squadre ha conquistato per 4 volte la promozione in Serie A, alla guida di Brindisi (1981), Rimini (1984 e 1992) e Reggio Emilia (1988). Denso di successi anche il suo percorso nella pallacanestro femminile, culminato con la vittoria della Coppa dei Campioni del 1983 alla guida di Vicenza".