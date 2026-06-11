Scandone, coach Dell'Imperio: "Resettare subito e ripartire" Il commento del tecnico biancoverde dopo la sconfitta in Gara 2 della finale playoff

Ecco il commento di coach Ciro Dell'Imperio dopo la sconfitta della sua Scandone Avellino in casa contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria in Gara 2 della finale playoff, nel match-point promozione per la Serie B Nazionale. "Facciamo i complimenti a Reggio Calabria, che ha disputato una partita importante sul nostro campo. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Noi ci aspettavamo e volevamo qualcosa di diverso da questa gara. Abbiamo commesso diversi errori, siamo stati troppo frenetici e la nostra prestazione non è stata all’altezza delle aspettative".

Testa alla "bella"

"Adesso, però, bisogna resettare subito e ripartire, perché i playoff impongono di guardare immediatamente avanti. Dovremo sfruttare al meglio questi pochi giorni a disposizione per prepararci a Gara 3 e andare a Reggio Calabria con l’obiettivo di giocare la partita della vita. - ha aggiunto Dell'Imperio - La rabbia e la delusione per questa sconfitta dovranno trasformarsi in energia positiva per affrontare al meglio l’ultimo decisivo appuntamento della stagione".

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Playoff - Finale - Gara 2

Scandone Avellino - Pallacanestro Viola Reggio Calabria 66-69

Parziali: 20-16; 11-16; 13-18; 22-19

Scandone: Scanzi 6, Cioppa 9, Cantone 4, Ragusa 7, Kmetic 11, Duranti 2, Stefanini 12, Gay 5, Galli, Donda 2, Vitale 8. All. Dell’Imperio

Reggio Calabria: Agbortabi 6, Fiusco 7, Marangon 5, Marinelli, Laganà 9, Fernandez 1, Zampa, Marini 5, Maresca 6, Clark 19, Laquintana 11, Macrillante. All. Cadeo