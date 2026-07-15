La Scandone saluta Duranti: "Come dimenticare la tripla a Reggio Calabria" "Resterà una delle immagini simbolo della nostra cavalcata"

La Scandone Avellino ha salutato Bruno Duranti, decisivo in Gara 1 della finale playoff contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. "Grazie, Bruno Duranti, per aver dato tutto con la maglia della Scandone Avellino, per l’impegno, la professionalità e lo spirito di sacrificio dimostrati ogni giorno".

"Un tiro che ha fatto esplodere un popolo intero"

"E come dimenticare quella straordinaria tripla allo scadere di Gara 1 della finale contro Reggio Calabria: un tiro che ha fatto esplodere un popolo intero e che resterà una delle immagini simbolo della nostra cavalcata.

Insieme abbiamo scritto una pagina indimenticabile, culminata con la conquista del campionato di B Interregionale. - ha aggiunto il club - Da parte di tutta la famiglia biancoverde, grazie di cuore Bruno. Ti auguriamo il meglio per il prosieguo della tua carriera e della tua vita. Una volta lupo, per sempre lupo".