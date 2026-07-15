L'Avellino Basket saluta Di Domenico: sarà team manager del Napoli Basket Novità nello staff dirigenziale per il club irpino

L'Avellino Basket saluta il club manager Gianluca Di Domenico, che sarà il team manager del Napoli Basket, impegnato tra LegaBasket Serie A ed EuroCup nella prossima stagione. "Ci sono persone che non cercano i riflettori, ma che ogni giorno contribuiscono a far funzionare tutto. - ha sottolineato il club irpino - In questi anni Gianluca Di Domenico ha svolto il suo ruolo di Club Manager con professionalità, disponibilità e grande senso di responsabilità, accompagnando la crescita della nostra società con impegno e dedizione".

"Desideriamo dirgli semplicemente grazie"

"Per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e per il contributo dato al percorso dell'Halley Campania Avellino Basket, desideriamo dirgli semplicemente grazie. A Gianluca va il nostro più sincero augurio per il prosieguo del suo percorso professionale e personale": ha aggiunto la società presieduta da Giuseppe Lombardi.