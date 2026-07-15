L'Avellino Basket saluta Di Domenico: sarà team manager del Napoli Basket

L'Avellino Basket saluta il club manager Gianluca Di Domenico, che sarà il team manager del Napoli Basket, impegnato tra LegaBasket Serie A ed EuroCup nella prossima stagione. "Ci sono persone che non cercano i riflettori, ma che ogni giorno contribuiscono a far funzionare tutto. - ha sottolineato il club irpino - In questi anni Gianluca Di Domenico ha svolto il suo ruolo di Club Manager con professionalità, disponibilità e grande senso di responsabilità, accompagnando la crescita della nostra società con impegno e dedizione".
"Desideriamo dirgli semplicemente grazie"
"Per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e per il contributo dato al percorso dell'Halley Campania Avellino Basket, desideriamo dirgli semplicemente grazie. A Gianluca va il nostro più sincero augurio per il prosieguo del suo percorso professionale e personale": ha aggiunto la società presieduta da Giuseppe Lombardi.