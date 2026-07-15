Avellino, via al ritiro di Rivisondoli: rispunta un obiettivo per l'attacco Nel pomeriggio il primo allenamento nella preparazione precampionato

Alle 9.07 il pullman dell'US Avellino ha lasciato lo stadio "Partenio-Lombardi". Viaggio destinazione Rivisondoli, sede del ritiro estivo anche nel 2026 per i biancoverdi. Assente il solo Lorenco Simic. Visite mediche in mattinata per il difensore croato, che raggiungerà la città abruzzese nelle prossime ore. Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento a Rivisondoli.

Fila per il reparto avanzato

Ieri pomeriggio l'Avellino ha ufficializzato l'accordo con Luca Di Maggio, attende Emanuele Lulli per la fascia sinistra (il terzino destro non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per il ritiro della Roma) e valuta nuove soluzioni per l'attacco dopo aver chiuso la pista che portava ad Emanuele Pecorino. Sui dubbi dell'ex Sudtirol l'Avellino ha deciso di andare oltre e rispunta un profilo immaginato a gennaio, Daniel Fila del Venezia, rientrato nel club lagunare dopo i 6 mesi in prestito all'Empoli. Tra i rumors di mercato c'è il nome di Lorenzo Carissoni della Juve Stabia, jolly per la fascia destra, seguito anche dal Padova.