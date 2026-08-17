Avellino Basket: via alla preparazione precampionato Doppia seduta sui legni del PalaDelMauro per la squadra biancoverde

La prima giornata al PalaDelMauro per l'Halley Campania Avellino Basket è stata inaugurata da una doppia seduta sui legni del parquet avellinese, con coach Gennaro Di Carlo a dirigere il primo allenamento. Ecco quanto presentato dal club irpino tramite nota ufficiale: "Tutti disponibili gli atleti biancoverdi, con Mussini e Dell’Agnello a lavorare a parte. A completare l’organico i giovani Spagnoli, Falappi e Zuccardi. Nel pomeriggio a salutare i giocatori e lo staff ci sono stati i tifosi e la Brancata Irpina, che ha accolto con entusiasmo il gruppo avellinese".

Sabato l'amichevole con San Severo

"Il programma proseguirà domani con un nuovo appuntamento al PalaDelMauro, sempre per una doppia seduta. Il primo ciclo di lavoro settimanale si chiuderà sabato con lo scrimmage amichevole contro la Cestistica San Severo". Si accelera in casa Avellino Basket verso la prossima stagione di Serie A2.