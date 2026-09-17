Avellino Basket: la presentazione delle nuove divise e del roster Il presidente Lombardi: "Vedere in campo la famiglia Avellino Basket è stata una bella emozione"

Con la Tribuna Terminio del PalaDelMauro gremita, presentazione ufficiale per l'Halley Campania Avellino Basket, lanciata verso la stagione di Serie A2 2026/2027. Nell'evento condotto da Giuseppe Limongiello con BigMama, aperto dal cantautore avellinese Berlino 84 con il brano "Quel che verde hai", pensato e scritto per la squadra del presidente Giuseppe Lombardi, e proseguito con la "sfida" tra il vice allenatore della squadra irpina, Achille Polonara, e il campione italiano di teqball, l'irpino Arovetto Lombardi e con le coreografie delle ballerine della "Compagnia della Danza", diretta da Melania Aeropagita, sono state presentate le nuove divise Magma e poi il roster biancoverde anche con la partecipazione di tutto lo staff e del settore giovanile.

"Convinto che quest’anno cresceremo"

"Ringrazio innanzitutto tutti per aver preso parte a questa serata di appartenenza. - ha spiegato il presidente Lombardi - In questa stagione, lo abbiamo detto e lo ribadiamo, l’intenzione è migliorare il risultato dell’anno passato. Siamo convinti sia stato fatto un ottimo lavoro e ci auguriamo di vivere una stagione appassionante con il vostro contributo. Ringrazio tutti gli sponsor e i partner che ancora una volta hanno risposto presente, in particolare il nostro main sponsor Halley Campania. La squadra ha dato segnali positivi in precampionato, il direttore Nevola e il coach hanno fatto un ottimo lavoro. Sono convinto che quest’anno cresceremo. Vedere in campo tutta la famiglia dell’Avellino Basket è stata una bella emozione che riempie il cuore di gioia".

"Questa squadra può fare bene"

"Abbiamo allestito un roster importante per migliorare il risultato dell’anno passato; questo è stato reso possibile attraverso il lavoro svolto dal club in estate. Ora dobbiamo dimostrarlo sul campo, ma questa squadra può fare bene": ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola.