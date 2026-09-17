Avellino Basket: amichevole con la PSA Napoli Est sospesa al 25' Coach Di Carlo: "Tanta voglia di iniziare e migliorarci"

Dopo la presentazione ufficiale del roster e delle nuove divise, il test dell'Halley Campania Avellino Basket contro la PSA Napoli Est è terminato nel terzo quarto, al 25', con il punteggio di 62-36 in favore della squadra irpina "dopo che un antisportivo su D'Offizi ha acceso il clima di un match già caldo dalle prime battute", ha sottolineato il club partenopeo tramite nota.

Zerini: "Siamo contenti della preseason"

"Nei minuti giocati siamo stati bravi ad esprimere il nostro modo di fare pallacanestro, peccato sia terminata anzi tempo. Siamo contenti di come stia procedendo la preseason ed ora andremo a Caserta per un nuovo test prima del campionato": ha affermato il lungo biancoverde, Andrea Zerini, dopo l'amichevole.

Di Carlo: "Tanta voglia di iniziare e migliorarci"

Prima del test, si era espresso così il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo: "È una squadra forte, spero renda orgogliosi i tifosi. Garantiamo massimo impegno e ogni domenica lotteremo per questa maglia. Stiamo lavorando per arrivare preparati alla prima gara di questo campionato contro Vigevano. - ha sottolineato il tecnico biancoverde - Sappiamo che sarà un percorso lungo e dispendioso e che arriveranno delle difficoltà da superare insieme, ma abbiamo tanta voglia di iniziare e migliorarci. Il nostro pubblico trasmette passione e affetto: vorrei quest’anno poter vedere il palazzetto pieno per festeggiare con noi".