Sandro Abate, ricorso accolto: Giovinazzo ko 0-6 a tavolino Cambia la classifica: gli irpini salgono a 4 punti dopo 4 turni di campionato per l'ottavo posto

Il giudice sportivo, Massimiliano De Renzis, ha accolto il ricorso della Sandro Abate avverso l’esito della gara contro il Defender Giovinazzo, valevole per la prima giornata di regular season della Serie A di futsal e l’1-1 del PalaPansini è trasformato nello 0-6 a tavolino. Cambia la classifica: gli irpini salgono a 4 punti dopo 4 turni di campionato per l'ottavo posto. La Sandro Abate ha nel mirino la sfida contro la Covei MetaCatania Bricocity, in programma sabato (ore 15) al PalaDelMauro, per la quinta giornata della massima serie di calcio a 5.

Il comunicato del GS Giovinazzo C5

"Il giudice sportivo, con sentenza pubblicata oggi (ieri, ndr) a seguito di ricorso presentato dalla società Sandro Abate Five Soccer, ha sancito la nostra sconfitta a tavolino (risultato di 0-6) nella prima gara del campionato di serie A Kinto disputata il 18 settembre 2026".