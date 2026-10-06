Avellino: con la Sampdoria la mediana può cambiare Di Maggio ai box, nuova rotazione a centrocampo per i biancoverdi

La preparazione biancoverde sta proseguendo lontana da occhi indiscreti e Nesta valuta la miglior soluzione nei reparti per la sfida contro la Sampdoria con l'Avellino che ospiterà i blucerchiati venerdì sera (ore 20.30 al "Partenio-Lombardi"). I lupi saranno privi di Di Maggio. L'ex Padova, titolare dalla trasferta di Modena, ha rimediato un problema muscolare al flessore destro e salterà la gara alla ripresa del torneo.

Palmiero regista con Palumbo di nuovo mezzala

Con il recupero pieno di Palmiero, finalizzato nella sosta Nazionali in compagnia di Favilli, è presumibile il ritorno di Palumbo da mezzala con Palmiero regista e con Besaggio a chiudere il trio al centro. In attacco Russo appare lanciato verso la maglia da titolare con Cheddira in vantaggio su Favilli nel ballottaggio offensivo. L'Avellino affronterà una Samp che prima della sosta ha centrato la prima vittoria in campionato e che raggiungerà il "Partenio-Lombardi" senza Abildgaard, Conti, Esposito, Mejer e Sinani e con i dubbi Diop e Ravanelli.