Avellino Basket, Di Carlo: "Servirà una gara intelligente contro Pesaro" Il coach biancoverde: "C'è grande voglia di riscatto e di tornare a vincere dopo il ko"

Domenica (ore 18) l'Halley Campania Avellino Basket ospiterà la CMT Orange Tools Pesaro al PalaDelMauro. La gara è stata presentata da coach Gennaro Di Carlo. "Domenica vogliamo tornare alla vittoria contro Pesaro, una squadra di grande qualità, profonda, fisica, tecnica e costruita per vincere. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Bisogna ricordare la straordinaria stagione disputata da Pesaro l'anno scorso, sempre ai vertici del campionato per gran parte del torneo. Hanno giocatori esperti, che hanno militato a lungo in Serie A e nei massimi campionati europei, dotati di una grande comprensione dei momenti della partita. È una squadra ricca di uno contro uno, capace di schierare quintetti molto leggeri oppure estremamente fisici. Dovremo affrontarla con grande intelligenza e attenzione tattica, leggendo bene ogni situazione in campo. Vedo la squadra molto attenta nell'inquadrare l'avversario e sono fiducioso per domenica".

"Grande carattere a Brindisi"

"È stata una settimana di preparazione a una partita molto importante, ci sono state delle defezioni, ma siamo pronti ad affrontare Pesaro. C'è grande voglia di riscatto e di tornare a vincere al più presto dopo lo stop. A Brindisi, come ho già sottolineato, i ragazzi hanno dimostrato grande carattere".