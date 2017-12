Di Tacchio e Minala, tra i più cattivi della Serie B Figurano nello speciale elenco della Lega B

Manca una giornata al termine del giorne di andata del campionato di Serie B. Nelle statistiche sono tanti i calciatori più “cattivi” della Lega B. Tra questi figura il calciatore dell'Avellino Francesco Di Tacchio, in evidenza per falli commessi e ammonizioni. A fargli compagnia nelle speciali graduatorie, Joseph Minala della Salernitana e Simone Pesce della Cremonese.

Tra i “recordman”: Francesco Di Tacchio per falli fatti (53), Walter Lopez per ammonizioni (10) ed Emanuele Suagher, Andrea Sigonorini, Dramane Konate per espulsioni.

FALLI FATTI

Francesco Di Tacchio (Avellino) 53

Stefano Pettinari (Pescara) 48

Andrea La Mantia (V. Entella) 45

Marco Crimi (V. Entella) 44

Alessandro Salvi (Cittadella) 44

Angelo D'Angelo (Avellino) 44

Filippo Bandinelli (Perugia) 43

Joseph Minala (Salernitana) 43

Mariano Arini ( Cremonese) 43

Simone Pesce (Cremonese) 39

AMMONIZIONI

Walter Lopez (Spezia) 10

Simone Pesce (Cremonese) 8

Santiago Colombatto (Perugia) 7

Francesco Di Tacchio (Avellino) 7

Massimo Volta (Perugia) 7

Alberto Gerbo (Foggia) 7

Carlo Mammarella (P. Vercelli) 6

Giuseppe Vives (P. Vercelli)

Simone Bentivoglio (Venezia) 6

ESPULSIONI

Emanuele Suagher (Avellino) 2

Andrea Signorini (Ternana) 2

Dramane Konate (P. Vercelli) 2

Federico Moretti (Avellino) 1

Joseph Minala (Salernitana) 1

Jonathan Ferrante (Brescia) 1

Marko Pajac (Perugia) 1

Hraiech Saber (Carpi) 1

Rade Krunic (Empoli) 1

Alberto Cerri (Perugia) 1

Redazione Sport